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Border Patrol Australia

Der Identitätsdieb

Staffel 6Folge 8vom 15.08.2026
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Folge 8: Der Identitätsdieb

23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Heute werden die Beamten auf einen Passagier aufmerksam, dessen Kleidung sich verdächtig ausbeult. Außerdem müssen ungewöhnliche Maßnahmen ergriffen werden, um einen wütenden Amerikaner zu beruhigen, und bei einem angeblichen Paket mit Kosmetika gibt es ein großes Problem ...

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