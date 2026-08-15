Koreanische BodybuilderJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Australia
Folge 9: Koreanische Bodybuilder
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Ein Passagier gibt an, Jurist und geschäftlich unterwegs zu sein. Doch ein kleines Detail lässt seine kriminellen Machenschaften auffliegen. Außerdem werden zwei fitnessbegeisterte Männer kontrolliert - sie könnten Steroide bei sich haben.
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5-9, Season 12-17: Cineflix International