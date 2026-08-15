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Border Patrol Australia

Wie der Vater, so der Sohn

Staffel 8Folge 10vom 15.08.2026
Wie der Vater, so der Sohn

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Border Patrol Australia

Folge 10: Wie der Vater, so der Sohn

22 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Ein Mann wird von den Beamten auf frischer Tat erwischt, und dann versucht er auch noch, die Schuld auf seinen Reisepartner abzuwälzen. Oder stecken sie doch unter einer Decke? Außerdem haben die Immigrationsbehörden eine Gruppe von illegalen Arbeitern im Auge.

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