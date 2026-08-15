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Border Patrol Australia

Die Haifisch-Fischer

Staffel 8Folge 13vom 15.08.2026
Die Haifisch-Fischer

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Folge 13: Die Haifisch-Fischer

23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Durch sein bizarres Verhalten zieht ein aufsässiger Passagier die Aufmerksamkeit der Beamten auf sich. Macht er nur Spaß oder steckt mehr dahinter? Und in der Poststation kommt ein Paar Schuhe mit über 186 Gramm Crystal Meth an.

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