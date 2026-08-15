Border Patrol Australia
Folge 13: Die Haifisch-Fischer
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Durch sein bizarres Verhalten zieht ein aufsässiger Passagier die Aufmerksamkeit der Beamten auf sich. Macht er nur Spaß oder steckt mehr dahinter? Und in der Poststation kommt ein Paar Schuhe mit über 186 Gramm Crystal Meth an.
Weitere Folgen in Staffel 8
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5-9, Season 12-17: Cineflix International