Border Patrol Australia
Folge 14: Spürnasen im Einsatz
22 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Ein französischer Backpacker hat einen verdächtigen Geruch an sich. Außerdem landet ein Passagier mit einem sehr kindlichen Gesicht - doch er ist ein gesuchter Verbrecher. Und ein chinesischer Reisender landet mit drei Taschen voll mit verbotenen Lebensmitteln.
Weitere Folgen in Staffel 8
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5-9, Season 12-17: Cineflix International