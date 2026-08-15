Fragwürdige SüßigkeitenJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Australia
Folge 15: Fragwürdige Süßigkeiten
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Eine Reisende trifft am Flughafen mit mehreren Taschen ein - doch sie gibt an, dass das Gepäck nicht ihr gehört. Und ein junges Pärchen wird getrennt voneinander befragt. Kann es die Beamten davon überzeugen, gemeinsam weiterzureisen?
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5-9, Season 12-17: Cineflix International