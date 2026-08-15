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Border Patrol Australia

Fragwürdige Süßigkeiten

Staffel 8Folge 15vom 15.08.2026
Fragwürdige Süßigkeiten

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Folge 15: Fragwürdige Süßigkeiten

23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Eine Reisende trifft am Flughafen mit mehreren Taschen ein - doch sie gibt an, dass das Gepäck nicht ihr gehört. Und ein junges Pärchen wird getrennt voneinander befragt. Kann es die Beamten davon überzeugen, gemeinsam weiterzureisen?

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