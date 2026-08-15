Border Patrol Australia
Folge 17: Der ewige Tourist
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Eine Dame, die gerade ihre Brüste im Urlaub hat vergrößern lassen, hat mehrere Fläschchen mit unerlaubten Substanzen im Gepäck. Und in der Poststelle wird ein Tierkopf gefunden.
Weitere Folgen in Staffel 8
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5-9, Season 12-17: Cineflix International