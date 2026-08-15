Border Patrol Australia
Folge 2: Schlechte Tarnung
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Eine Frau landet aus China. Als sie kontrolliert wird, bekommt sie nicht nur einen Wutanfall, sondern schnell stellt sich zudem heraus, dass sie im Besitz einer Visitenkarte eines Bordells in Sydney ist - und die Ausweise von drei unbekannten Chinesinnen bei sich hat.
Weitere Folgen in Staffel 8
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5-9, Season 12-17: Cineflix International