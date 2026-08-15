Nicht ohne meine FamilieJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Australia
Folge 20: Nicht ohne meine Familie
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Ein nervöser Passagier bricht in Schweiß aus, als die Beamten ihn verdächtigen, Betäubungsmittel zu schmuggeln. Ein Reisender mit so einigen Vorstrafen erzählt den Behörden eine erstaunliche Geschichte.
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5-9, Season 12-17: Cineflix International