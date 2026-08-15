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Border Patrol Australia

Nicht ohne meine Familie

Staffel 8Folge 20vom 15.08.2026
Nicht ohne meine Familie

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Folge 20: Nicht ohne meine Familie

23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Ein nervöser Passagier bricht in Schweiß aus, als die Beamten ihn verdächtigen, Betäubungsmittel zu schmuggeln. Ein Reisender mit so einigen Vorstrafen erzählt den Behörden eine erstaunliche Geschichte.

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