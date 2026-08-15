Dubiose SpielzeugcomputerJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Australia
Folge 5: Dubiose Spielzeugcomputer
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Die Vorfreude einer kanadischen Frau wird durch einen positiven Drogentest schnell getrübt. Ein Mann aus Malaysia hat ein Urlaubvisum, doch die Beamten vermuten, dass er in Australien nicht nur entspannen, sondern auch arbeiten möchte.
Weitere Folgen in Staffel 8
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5-9, Season 12-17: Cineflix International