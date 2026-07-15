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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Französisch für Fortgeschrittene

Staffel 2Folge 1vom 15.07.2026
Französisch für Fortgeschrittene

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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Folge 1: Französisch für Fortgeschrittene

22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12

Die Grenzbeamten decken die wahren Absichten einer Reisenden auf und erwischen einen kalifornischen Farmer, der mit einer ganz besonderen Ernte im Gepäck unterwegs ist. Außerdem begegnen sie einem ganz speziellen pelzigen Passagier und müssen es mit einem Mann aufnehmen, der den Sperrcode für sein Handy vergessen hat.

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