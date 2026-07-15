Schlechtes NamensgedächtnisJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Folge 11: Schlechtes Namensgedächtnis
22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Am Flughafen Vancouver werden die Zollbeamten auf einen nervösen einreisenden Passagier aufmerksam, der kein Rückreiseticket hat. Er gibt zu, heroinsüchtig zu sein. Außerdem wird eine Frau aus Utah in einem Mietwagen kontrolliert. Angeblich will sie nur ein paar Stunden in Kanada bleiben, um eine Freundin zu besuchen. Doch ihre Angaben machen die Beamten skeptisch.
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