Der griechische SchauspielerJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Folge 13: Der griechische Schauspieler
22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Ein Spürhund hat am Flughafen Toronto bei einem Mann angeschlagen, der viel Bargeld bei sich hat - bei der Anreise hat er es jedoch nicht deklariert. Am Grenzübergang reist ein US-Bürger ein, der in Vancouver ein Wohnmobil kaufen will. Ein ungewöhnlicher Plan, doch den Beamten fallen weitere Seltsamkeiten auf. Merkwürdig ist auch das Verhalten eines Griechen, der soeben aus dem Flugzeug gestiegen ist - er will trotz seines fortgeschrittenen Alters in Kanada Schauspiel studieren.
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