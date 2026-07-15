Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Folge 17: Anabolika-Spielzeug
22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Am Flughafen Toronto befragen die Beamten einen Jamaikaner, dessen Aussage zu seiner Ausreise merkwürdig klingen. Er hat seinen Flug sehr kurzfristig gebucht ... Der kanadische Grenzschutz untersucht in Vancouver ein Paket aus China. Darin befindet sich ein Spielzeuglaster - mit fragwürdiger Ladung. Und am Flughafen in Vancouver ist diesmal ein Ausreisender im Visier: Ein Kanadier auf dem Weg nach Honkong hat womöglich nicht deklariertes Geld im Gepäck.
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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:CA, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Seven Network (Operations) Ltd. & © Season 3: Cineflix International Media Limited