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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Übers Ohr gehauen

Staffel 2Folge 18vom 15.07.2026
Übers Ohr gehauen

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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Folge 18: Übers Ohr gehauen

22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12

Am Grenzübergang in Douglas will ein Mann aus Moldawien nach Kanada einreisen, dessen Arbeitsgenehmigung seit vier Monaten abgelaufen ist. Dennoch hatte er einen Job angenommen. Im Hafen von Bedwell kommen amerikanische Fischer an, die auf der Durchreise nach Alaska sind. Die Besatzung verhält sich bei der Durchsuchung ihres Bootes sehr nervös. Und am Flughafen Vancouver kehrt ein Kanadier nach nur vier Tagen aus Afrika zurück - bei der ersten Befragung verhält er sich auffällig.

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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

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