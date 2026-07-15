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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Umzug mit Hindernissen

seven-networkStaffel 2Folge 19vom 15.07.2026
Umzug mit Hindernissen

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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Folge 19: Umzug mit Hindernissen

22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12

Ein Paar aus Kalifornien muss zwecks eines Umzugs durch Kanada fahren. Der Mann ist allerdings vorbestraft, deshalb nehmen die Beamten ihn genauer unter die Lupe. Am Flughafen Vancouver macht ein Kroate die Grenzbeamten neugierig, der Last Minute nach Kanada geflogen ist und angeblich nur einen Monat bleiben will - doch sein Rückflugticket spricht eine andere Sprache.

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