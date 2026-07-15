Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Folge 19: Umzug mit Hindernissen
22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Ein Paar aus Kalifornien muss zwecks eines Umzugs durch Kanada fahren. Der Mann ist allerdings vorbestraft, deshalb nehmen die Beamten ihn genauer unter die Lupe. Am Flughafen Vancouver macht ein Kroate die Grenzbeamten neugierig, der Last Minute nach Kanada geflogen ist und angeblich nur einen Monat bleiben will - doch sein Rückflugticket spricht eine andere Sprache.
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