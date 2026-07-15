Portugiesische MandolineJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Folge 20: Portugiesische Mandoline
22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Im Luftfrachtzentrum des Flughafens Vancouver untersucht der Zoll Pakete aus Übersee. Die Suche nach Schmuggelware, insbesondere Rauschgift, gehört zur täglichen Arbeit der Beamten. Eine Sendung, in der sich Kosmetik befinden soll, macht sie stutzig. Am Flughafen Vancouver vernehmen die Grenzbeamten einen einreisenden Thailänder. Er gibt zu, Pornofilme auf seinen Festplatten zu haben - aber sind sie auch legal? Außerdem kommt ein portugiesischer Weltreisender mit wenig Gepäck an.
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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:CA, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Seven Network (Operations) Ltd. & © Season 3: Cineflix International Media Limited