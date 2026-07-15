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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Der Messer-Schmuggler

seven-networkStaffel 2Folge 22vom 15.07.2026
Der Messer-Schmuggler

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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Folge 22: Der Messer-Schmuggler

21 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12

Zwei Kanadier, die Fotos von Drogen auf ihren Handys haben, machen die Beamten am Grenzübergang Huntington neugierig. Tatsächlich schlägt der Spürhund bei ihrem Auto an. Am Flughafen Vancouver kommt ein Kanadier an, der von seiner Freundin auf den Philippinen zurückkehrt. Er hat nichts deklariert, doch bei der Untersuchung seines Gepäcks finden die Zollbeamten ein Butterfly-Messer.

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