Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Folge 22: Der Messer-Schmuggler
21 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Zwei Kanadier, die Fotos von Drogen auf ihren Handys haben, machen die Beamten am Grenzübergang Huntington neugierig. Tatsächlich schlägt der Spürhund bei ihrem Auto an. Am Flughafen Vancouver kommt ein Kanadier an, der von seiner Freundin auf den Philippinen zurückkehrt. Er hat nichts deklariert, doch bei der Untersuchung seines Gepäcks finden die Zollbeamten ein Butterfly-Messer.
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