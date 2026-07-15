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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Indische Knabbereien

seven-networkStaffel 2Folge 24vom 15.07.2026
Indische Knabbereien

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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Folge 24: Indische Knabbereien

22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12

Im Postzentrum Toronto überprüfen die Zollbeamten ein Paket aus Indien, das angeblich Knabbereien enthält. Doch in einigen der Tüten finden sich Kapseln mit unbekanntem Inhalt. Am Flughafen Vancouver wundern sich die Beamten über das gereizte Verhalten eines Reisenden. Wie sich herausstellt, wird er per Haftbefehl gesucht.

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