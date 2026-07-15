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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Kekse aus Hongkong

seven-networkStaffel 2Folge 26vom 15.07.2026
Kekse aus Hongkong

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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Folge 26: Kekse aus Hongkong

22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12

Ganz normaler Wahnsinn im Alltag der Grenzbeamten: Ein amerikanischer Handwerker behauptet, im Auftrag seines US-Arbeitgebers zu einem Kunden nach Kanada reisen zu müssen, was die Grenzbeamten stutzig macht. Tatsächlich scheint irgendetwas mit seinen Dokumenten nicht zu stimmen. Ein junges Paar aus Amerika, das mit einem geliehenen Geländewagen unterwegs ist, erregt ebenfalls die Aufmerksamkeit der Beamten.

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