Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Folge 26: Kekse aus Hongkong
22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Ganz normaler Wahnsinn im Alltag der Grenzbeamten: Ein amerikanischer Handwerker behauptet, im Auftrag seines US-Arbeitgebers zu einem Kunden nach Kanada reisen zu müssen, was die Grenzbeamten stutzig macht. Tatsächlich scheint irgendetwas mit seinen Dokumenten nicht zu stimmen. Ein junges Paar aus Amerika, das mit einem geliehenen Geländewagen unterwegs ist, erregt ebenfalls die Aufmerksamkeit der Beamten.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick