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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Koffer ist nicht gleich Koffer

seven-networkStaffel 2Folge 3vom 15.07.2026
Koffer ist nicht gleich Koffer

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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Folge 3: Koffer ist nicht gleich Koffer

22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12

Ein Mann, der zwei Monate in Indien und Sri Lanka verbracht hat, macht die Beamten am Flughafen Toronto stutzig - in diesen Ländern wird Heroin hergestellt. Sie wollen einen seiner Koffer kontrollieren, doch nachdem der vermeintliche Besitzer ihn mit seinem eigenen Schlüssel geöffnet hat, behauptet er plötzlich, es handle sich nicht um sein Gepäck. Ein anderer Einreisender hat eine ungewöhnlich große Menge Fotokameras dabei.

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