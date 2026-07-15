Pistolen zwischen PampersJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Folge 4: Pistolen zwischen Pampers
22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Ein Paket kommt den Beamten bei der Post-Zollkontrolle verdächtig vor. Es kommt aus Indien, von wo aus häufig Drogen eingeschmuggelt werden. Es enthält einige zunächst unbestimmbare Stoffe. Bei der Kontrolle eines Autos begegnet den Grenzbeamten ein Paar aus den USA, das Pistolen bei sich trägt.
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:CA, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Seven Network (Operations) Ltd. & © Season 3: Cineflix International Media Limited