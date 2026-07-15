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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Italienische Wurfsterne

Staffel 2Folge 6vom 15.07.2026
Italienische Wurfsterne

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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Folge 6: Italienische Wurfsterne

22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12

Ein Backpacker trägt Fotos von seinen kriminellen Hobbys mit sich herum. Außerdem: Eine Frau mit einem ganzen Friseursalon im Gepäck gerät ins Visier der Kontrolleure. Ihre Taschen enthalten verbotene Waren ...

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