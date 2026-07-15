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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Runenlesen für Anfänger

seven-networkStaffel 2Folge 7vom 15.07.2026
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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Folge 7: Runenlesen für Anfänger

22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12

Eine Britin, die ihren Freund besucht, hat einige interessante Dinge in ihrem Koffer: Neben einigen Runensteinen auch einen Stoff, denn die Beamten vorsichtshalber zum Drogentest schicken. Eine andere Frau hat einen Friseursalon im Gepäck. Und bei einem Soldaten finden die Beamten jede Menge Magazine, aber keine Waffe.

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