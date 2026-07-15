Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Folge 8: Apotheke im Gepäck
22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Am Flughafen kommt ein Reisender aus Bejing an, der angeblich in Vancouver ist, um einen Scheck einzulösen - doch in seinem Koffer finden die Beamten versteckte Fächer. Ein Snowboarder bekommt bei der Einreise Probleme wegen seiner Vorstrafen. Und ein Student hat allerhand unbekannte Pillen bei sich.
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