Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Folge 1: Der Weltenbummler
22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Die Grenzbeamten lösen das Rätsel um zwei herrenlose Taschen und klären einen Amerikaner auf, der wegen eines Gefallens für einen Freund selbst Probleme bekommt. Im Post-Zentrum taucht eine beachtliche Menge Rauschgift auf, obwohl sie unverschämt gut getarnt ist. Das Gepäck eines Fernsehproduzenten erregt mehr Aufmerksamkeit als ihm lieb ist.
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