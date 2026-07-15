Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Folge 14: Grüne Knabbereien
22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Am Grenzübergang Osoyoos kontrollieren die Beamten einen amerikanischen Lehrer, der angeblich einen Angelausflug machen will. Bei der Routinekontrolle seines Strafregisters bringt eine Vorstrafe zutage. Das macht die Beamten misstrauisch. Am Flughafen Toronto kehrt eine in Kanadierin aus Asien zurück. Sie hat außerdem das Gepäck zweier "Freunde" dabei, die sie angeblich erst im Flugzeug kennengelernt hat.
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