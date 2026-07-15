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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Marihuana im BH

seven-networkStaffel 3Folge 17vom 15.07.2026
Marihuana im BH

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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Folge 17: Marihuana im BH

22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12

Festnahmen wegen des Besitzes von Marihuana kommen am Flughafen von Vancouver sehr häufig vor. Einer Grenzbeamtin fällt ein strenger Geruch auf, der von einer Amerikanerin auszugehen scheint. Die Frau gibt bei der Befragung zu, ein Tütchen mit Marihuana in ihrem BH zu tragen. Eine Chinesin hat auffällig viel Bargeld bei sich und weicht Fragen aus. Die Beamten bleiben hart und haken nach ...

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