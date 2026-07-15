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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Fleisch aus Tunesien

Staffel 3Folge 18vom 15.07.2026
Fleisch aus Tunesien

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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Folge 18: Fleisch aus Tunesien

22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12

Am Hafen von Vancouver entdecken die Grenzbeamten bei einem Routine-Scan der Container einige PKW ins Auge, die auf einer verdächtigen Unterlage stehen. Ein Tunesier kehrt nach einem Besuch bei seiner Familie in Afrika wieder nach Kanada zurück und will eine große Menge unverzollter Lebensmittel einführen. Eigentlich unproblematisch - bis der Beamte auf Fleisch stößt.

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