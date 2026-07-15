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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Indonesischer Kuhschädel

seven-networkStaffel 3Folge 20vom 15.07.2026
Indonesischer Kuhschädel

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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Folge 20: Indonesischer Kuhschädel

22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12

Ein Student kehrt von einer Iran-Reise nach Toronto zurück und hat drei Stangen Zigaretten im Gepäck, die er bewusst nicht verzollt hat. Die Beamten verlieren bald die Geduld mit ihm ... Im Postzentrum kontrollieren die Beamten mehrere Pakete, die angeblich Kinderspielzeug enthalten, doch das Röntgen-Bild zeigt organisches Material.

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