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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Getrocknete Insekten

seven-networkStaffel 3Folge 22vom 15.07.2026
Getrocknete Insekten

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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Folge 22: Getrocknete Insekten

22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12

An keinem anderen Flughafen Kanadas wird so viel Gepäck abgewickelt wie in Toronto. In einer Maschine aus Trinidad vermuten die Beamten Rauschgift in einem der Gepäckstücke. Doch nicht nur das: Sie müssen verhindern, dass jemand vom Bodenpersonal den Koffer abpasst, bevor er den Zoll erreicht.

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