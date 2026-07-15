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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Geisterjäger an der Peace Bridge

seven-networkStaffel 3Folge 25vom 15.07.2026
Geisterjäger an der Peace Bridge

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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Folge 25: Geisterjäger an der Peace Bridge

22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12

Ein Spürhund, der auf unerlaubte tierische Produkte trainiert ist, schlägt bei einem Koffer aus dem Nahen Osten an. Die Beamten finden darin eine fettige Substanz, die sie stutzig macht. In einem Paket aus Trinidad findet ein Mitarbeiter im Postzentrum von Toronto ein Päckchen Nudelsuppe, das definitiv keine Nudelsuppe enthält ...

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