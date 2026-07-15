Geisterjäger an der Peace BridgeJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Folge 25: Geisterjäger an der Peace Bridge
22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Ein Spürhund, der auf unerlaubte tierische Produkte trainiert ist, schlägt bei einem Koffer aus dem Nahen Osten an. Die Beamten finden darin eine fettige Substanz, die sie stutzig macht. In einem Paket aus Trinidad findet ein Mitarbeiter im Postzentrum von Toronto ein Päckchen Nudelsuppe, das definitiv keine Nudelsuppe enthält ...
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