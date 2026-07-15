Brownies mit SpezialzutatJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Folge 3: Brownies mit Spezialzutat
22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Zwei Jungs kommen mit ihren Longboards nicht durch die Kontrolle, während ein anderer Reisender den Grenzbeamten eine waghalsige Lügengeschichte auftischt. Im Gepäck einer amerikanischen Familie finden sich neben der üblichen Reiseausrüstung auch Waffen. Und ein Seemann hat mehr als ein paar Münzen in der Hosentasche.
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