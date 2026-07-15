Der vorbestrafte UnternehmerJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Folge 5: Der vorbestrafte Unternehmer
22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
In Toronto durchsuchen die Beamten mehrere Taschen und finden eine große Menge Khat - eine Pflanze mit berauschender Wirkung. Der Verdacht gegen einen anderen Reisenden erhärtet sich durch dubiose SMS-Nachrichten auf seinem Mobiltelefon.
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