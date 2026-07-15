Ein Koffer voller ÜberraschungenJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Folge 6: Ein Koffer voller Überraschungen
22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Das Gepäck eines Reisenden birgt einige Überraschungen - sowohl für die Beamten am Flughafen als auch für den Mann selbst. Ein Casanova mit losem Mundwerk versucht am Flughafen in Vancouver, seinen Charme bei der Kontrolle einzusetzen. Vergeblich ... In Toronto finden die Beamten sowohl verdächtiges weißes Pulver als auch ein großes Bündel Geldscheine in einem Koffer.
Weitere Folgen in Staffel 3
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