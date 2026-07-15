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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Ein Koffer voller Überraschungen

seven-networkStaffel 3Folge 6vom 15.07.2026
Ein Koffer voller Überraschungen

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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Folge 6: Ein Koffer voller Überraschungen

22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12

Das Gepäck eines Reisenden birgt einige Überraschungen - sowohl für die Beamten am Flughafen als auch für den Mann selbst. Ein Casanova mit losem Mundwerk versucht am Flughafen in Vancouver, seinen Charme bei der Kontrolle einzusetzen. Vergeblich ... In Toronto finden die Beamten sowohl verdächtiges weißes Pulver als auch ein großes Bündel Geldscheine in einem Koffer.

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