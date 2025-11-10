Weißes Pulver aus BrasilienJetzt kostenlos streamen
Border Patrol New Zealand - Einsatz an der Grenze
Folge 6: Weißes Pulver aus Brasilien
23 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 12
Im Gepäck eines Passagiers stoßen die Beamten auf ein verdächtiges weißes Pulver. Doch als sie den Mann zur Rede stellen, gibt dieser sich ahnungslos. Derweil verliert eine ältere Dame die Fassung, nachdem bei ihr einige Pflanzensamen gefunden werden. Und bei den Kollegen von der Einwanderungsbehörde versucht eine junge Frau, ihren Ehemann zu decken.
