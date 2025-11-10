Zum Inhalt springenBarrierefrei
Im Gepäck eines Passagiers stoßen die Beamten auf ein verdächtiges weißes Pulver. Doch als sie den Mann zur Rede stellen, gibt dieser sich ahnungslos. Derweil verliert eine ältere Dame die Fassung, nachdem bei ihr einige Pflanzensamen gefunden werden. Und bei den Kollegen von der Einwanderungsbehörde versucht eine junge Frau, ihren Ehemann zu decken.

