Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Border Patrol New Zealand - Einsatz an der Grenze

Das heimliche Rendezvous

ProSieben MAXXStaffel 14Folge 9vom 27.05.2025
Das heimliche Rendezvous

Das heimliche RendezvousJetzt kostenlos streamen

Border Patrol New Zealand - Einsatz an der Grenze

Folge 9: Das heimliche Rendezvous

23 Min.Folge vom 27.05.2025Ab 12

Tausende Schiffe und Flugzeuge transportieren Reisende, Gepäck und Waren über die Grenzen Neuseelands. Die Grenzschutzbeamten haben die Aufgabe, zu verhindern, dass Drogen, Pornografie, unerlaubte Tierarten und Waffen sowie Terroristen nach Neuseeland gelangen.

Weitere Folgen in Staffel 14

Alle Staffeln im Überblick

Border Patrol New Zealand - Einsatz an der Grenze
ProSieben MAXX
Border Patrol New Zealand - Einsatz an der Grenze

Border Patrol New Zealand - Einsatz an der Grenze

Alle 3 Staffeln und Folgen