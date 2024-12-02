Koks, Schweiß und TränenJetzt kostenlos streamen
Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze
Folge 10: Koks, Schweiß und Tränen
43 Min.Folge vom 02.12.2024Ab 12
An der Progreso International Bridge untersuchen die Grenzbeamten einen Fahrer aufgrund seiner Papiere. Bei der Kontrolle stellt sich heraus, dass der Mann eine kriminelle Vergangenheit hat. Außerdem entdecken die Polizisten an der Hidalgo Bridge einen Van mit einem blockierten Tank.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick