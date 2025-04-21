Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze
Folge 7: Episode 7
43 Min.Folge vom 21.04.2025Ab 12
Die Beamten halten zwei 16-jährige Mädchen an, die nach eigenen Angaben auf dem Heimweg von einem Familienbesuch in Mexiko sind. Da die Teenager sich verdächtig verhalten, wird ihr Fahrzeug genauer untersucht. An der World Trade Bridge kommt es zu einem spektakulären Fund: Marihuana im Wert von sieben Millionen Dollar - verpackt in Teppichrollen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick