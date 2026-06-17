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Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

Verräterisches Kassenbuch

ProSieben MAXXStaffel 7Folge 1vom 17.06.2026
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Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

Folge 1: Verräterisches Kassenbuch

42 Min.Folge vom 17.06.2026Ab 12

Ein Lkw-Fahrer erregt Verdacht, als der Röntgenscan seltsame Rechtecke in seinen Kotflügeln offenbart. Zwei Rentnerinnen führen illegale Diätpillen mit sich, während ein überladener Pick-up verbotene landwirtschaftliche Erzeugnisse enthält. Eine vermisste Jugendliche behauptet, entführt worden zu sein, und ein Ehepaar transportiert Koffer mit Kartell-Symbolen. Die Zollbeamten müssen blitzschnell entscheiden: Wer ist harmlos, wer arbeitet für die Drogenkartelle?

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