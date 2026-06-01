Lebensbedrohliche LieferungJetzt kostenlos streamen
Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze
Folge 10: Lebensbedrohliche Lieferung
42 Min.Folge vom 22.06.2026Ab 12
Ob körpernah geschmuggelte Drogen, versteckte Waffenladungen oder illegal eingeführte Medikamente - die Methoden der Schmuggler werden immer raffinierter. Die Grenzbeamten setzen modernste Technik und ihre Erfahrung ein, um getarnte Verstecke aufzuspüren und verdächtige Reisende zu entlarven. Doch nicht jeder Verdacht bestätigt sich, und manche Begegnungen nehmen überraschende Wendungen ...
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