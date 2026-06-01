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Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

Lebensbedrohliche Lieferung

ProSieben MAXXStaffel 7Folge 10vom 22.06.2026
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Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

Folge 10: Lebensbedrohliche Lieferung

42 Min.Folge vom 22.06.2026Ab 12

Ob körpernah geschmuggelte Drogen, versteckte Waffenladungen oder illegal eingeführte Medikamente - die Methoden der Schmuggler werden immer raffinierter. Die Grenzbeamten setzen modernste Technik und ihre Erfahrung ein, um getarnte Verstecke aufzuspüren und verdächtige Reisende zu entlarven. Doch nicht jeder Verdacht bestätigt sich, und manche Begegnungen nehmen überraschende Wendungen ...

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