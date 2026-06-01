Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze
Folge 12: Im Namen von Alfonso
42 Min.Folge vom 23.06.2026Ab 12
Eine Frau wird bei der Einreise festgenommen - ein Haftbefehl wegen Diebstahls liegt vor. Sie beteuert ihre Unschuld, doch die Behörden sind unerbittlich. Die Spürhunde entdecken Diätpillen im Wert von mehreren tausend Dollar, kunstvoll im Armaturenbrett versteckt. Für die Schmugglerin drohen empfindliche Strafen. Ein Kurier auf dem Weg nach Mexiko ahnt nicht, dass in seiner Fracht eine Waffe verborgen ist - die Kartelle nutzen ahnungslose Fahrer für ihre Geschäfte.
Weitere Folgen in Staffel 7
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