Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze
Folge 2: Fahnenflüchtig
42 Min.Folge vom 17.06.2026Ab 12
An der texanisch-mexikanischen Grenze entdecken die Zollbeamten in einem Tanklaster ein raffiniert verstecktes Kokain-Depot, und ein vermeintlich harmloser Grenzübertritt endet im Notfall, als ein junger Mann dehydriert zusammenbricht. An der kanadischen Grenze geraten drei Männer ins Visier der Ermittler: Gefälschte Dokumente und schockierende Funde auf einem Smartphone offenbaren eine dunkle Vergangenheit.
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