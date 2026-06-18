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Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

Fischblasen und Sturmgewehre

ProSieben MAXXStaffel 7Folge 4vom 18.06.2026
Fischblasen und Sturmgewehre

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Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

Folge 4: Fischblasen und Sturmgewehre

42 Min.Folge vom 18.06.2026Ab 12

An der US-Grenze kämpfen die Zollbeamten Tag für Tag gegen illegale Schmuggelversuche: In Eagle Pass wird ein Kurier gestoppt, dessen Lautsprecherboxen ein gefährliches Geheimnis verbergen. In Progreso nimmt die Polizei einen Mann fest, gegen den ein Haftbefehl wegen Stalking vorliegt. Und in Detroit gerät ein Autofahrer mit Cannabis und einer Waffe ins Visier der Grenzschützer.

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