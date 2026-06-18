Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze
Folge 5: Kuriose Kekse
42 Min.Folge vom 18.06.2026Ab 12
An der texanisch-mexikanischen Grenze wird ein US-Bürger mit Methamphetamin in seinen Socken erwischt. In Progreso versteckt ein Friseur verschreibungspflichtige Medikamente in einer Keksdose. An der kanadischen Grenze in Detroit wird ein Lkw-Fahrer gestoppt, der über 170 Kilogramm Kokain im Wert von etwa 15 Millionen Dollar im Laderaum versteckt hat.
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