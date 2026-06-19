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Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

Der dealende Doktor

ProSieben MAXXStaffel 7Folge 6vom 19.06.2026
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Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

Folge 6: Der dealende Doktor

42 Min.Folge vom 19.06.2026Ab 12

An der texanisch-mexikanischen Grenze überschlagen sich die Ereignisse: Eine Frau wird wegen offener Haftbefehle festgenommen und rastet in der Zelle völlig aus. Beamte entdecken in einem SUV über 50 Pakete Kokain, Methamphetamin und schwarzes Teerheroin im Wert von fast zwei Millionen Dollar - versteckt in Seitenverkleidungen, im Reserverad und im Kofferraumboden. Ein mexikanischer Arzt hingegen versucht, große Mengen verschreibungspflichtiger Medikamente zu schmuggeln.

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