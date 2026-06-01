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Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

Ein Chassis voller Meth

ProSieben MAXXStaffel 7Folge 8vom 19.06.2026
Ein Chassis voller Meth

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Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

Folge 8: Ein Chassis voller Meth

42 Min.Folge vom 19.06.2026Ab 12

An der US-mexikanischen Grenze werden jährlich über 200.000 Tonnen Drogen beschlagnahmt. Die Grenzbeamten müssen stets wachsam sein: Eine Fahrerin wird nach einem Hinweis gestoppt - Röntgenaufnahmen zeigen verdächtige Schatten im Fahrzeugboden. Tatsächlich finden sich über 70 Kilogramm Methamphetamin im Wert von mehreren Millionen Dollar. An einer anderen Grenze wird ein Mann festgenommen, gegen den ein Haftbefehl vorliegt, obwohl er behauptet, noch nie verhaftet worden zu sein.

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