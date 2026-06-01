Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

Der Stand-up-Comedian

ProSieben MAXXStaffel 7Folge 9vom 22.06.2026
Der Stand-up-Comedian

Der Stand-up-ComedianJetzt kostenlos streamen

Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

Folge 9: Der Stand-up-Comedian

42 Min.Folge vom 22.06.2026Ab 12

Die Grenzbeamten stoßen tagtäglich auf gefährliche Schmuggelware: Ein Comedian führt unwissentlich tödliches Fentanyl statt Xanax mit sich, ein Busfahrer transportiert eine zerlegte Pistole, und ein Mann versucht, mit Cannabis und Bargeld die Kontrolle zu umgehen. Zudem wird ein Kind als vermisst gemeldet, dessen Mutter ihre Identität beweisen muss.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze
ProSieben MAXX
Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

Alle 4 Staffeln und Folgen