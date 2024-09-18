O'Zapft is: Basti & Özcan im Oktoberfest-FieberJetzt kostenlos streamen
Bratwurst & Baklava - Die Show
Folge 3: O'Zapft is: Basti & Özcan im Oktoberfest-Fieber
46 Min.Folge vom 18.09.2024Ab 12
Die heutige Folge steht im Zeichen des Oktoberfests. Basti und Özcan lernen das Schuhplattlern, waren auf einem Schützenfest und haben ein Oktoberfest-Quiz absolviert. Außerdem ist "Bratwurst & Baklava - International" zurück!
