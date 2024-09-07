Zum Inhalt springenBarrierefrei
BraveStarr

Handlebar tobt sich aus

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 35vom 07.09.2024
Handlebar tobt sich aus

Folge 35: Handlebar tobt sich aus

22 Min.Folge vom 07.09.2024Ab 12

Auf dem Planeten Neu-Texas leben die Menschen unter futuristischen Bedingungen wie im Wilden Westen. Im Mittelpunkt steht Marshall Bravestarr, der über übersinnliche Fähigkeiten verfügt. In seinem Kampf um Recht und Gerechtigkeit und in seinem Engagement für die Schwachen und Schutzlosen lässt Bravestarr niemals nach.

